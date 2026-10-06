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Новости Брянска

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Брянские оперативники раскрыли 810 преступлений за восемь месяцев

Брянские оперативники раскрыли 810 преступлений за восемь месяцев

Оперативники раскрыли 474 тяжких и особо тяжких преступления, среди которых 18 убийств и 52 случая тяжкого вреда здоровью.

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