Пенсионеры с 30-летним стажем на селе могут получить надбавку к пенсии Если все условия соблюдены, а прибавки нет, не стоит ждать автоматического перерасчета – эффективнее самостоятельно подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд.
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