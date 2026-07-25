Пенсионеры с 30-летним стажем на селе могут получить надбавку к пенсии Если все условия соблюдены, а прибавки нет, не стоит ждать автоматического перерасчета – эффективнее самостоятельно подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд.