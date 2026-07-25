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ГТРК Татарстан

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Пенсионеры с 30-летним стажем на селе могут получить надбавку

Пенсионеры с 30-летним стажем на селе могут получить надбавку к пенсии Если все условия соблюдены, а прибавки нет, не стоит ждать автоматического перерасчета – эффективнее самостоятельно подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд.

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