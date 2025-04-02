Госсовет КНР назначил нового комиссара полиции САР Сянган

Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ -- Госсовет КНР в среду принял решение назначить Чжоу Имина /Chow Yat-ming/ комиссаром полиции Специального административного района /САР/ Сянган, освободив от этой должности Сяо Цзэи /Siu Chak-yee/.
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