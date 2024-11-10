В Госдуме предложили ввести «лодочную амнистию» для владельцев эллингов

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, землепользования и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил внедрить программу «лодочной амнистии», которая позволит владельцам эллингов участвовать в программах легализации.
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