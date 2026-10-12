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Сын-наводчик и отец-командир орудия вместе уничтожают ВСУ под Волчанском

Сын-наводчик и отец-командир орудия вместе уничтожают ВСУ под Волчанском

Наводчик орудия с позывным Русский из группировки войск «Север» служит в одной батарее со своим отцом и вместе выполняют задачи по ликвидации противника в «волчанском котле» Харьковской области.

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