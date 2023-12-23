Автомобили могут стать дешевле: развернется ли авторынок Приморья в сторону Китая

Все больше китайских автомобилей появляется на дорогах Приморского края. Развернется ли Дальний Восток в сторону Поднебесной или сохранит свою верность правому рулю, рассказали эксперты на круглом столе РБК Приморье.
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