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Царьград

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Снег в Симферополе: температура упала до 3°, предупреждения о шторме

Снег в Симферополе: температура упала до 3°, предупреждения о шторме

В Симферополе выпал мокрый снег, температура опустилась до 3°C. На полуострове, согласно предупреждениям МЧС, ожидаются дожди и штормовой ветер до 25 м/с.

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