Сокращение вылова тихоокеанских лососей привело к дефициту красной рыбы и икры на российском рынке. На этом фоне оптовые цены на горбушу и кету к концу сентября 2026 года почти вдвое превысили уровень аналогичного периода прошлого года, говорится в докладе Банка России «Региональная экономика».