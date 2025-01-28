Почему рыбу надо готовить именно с лимоном, объяснила диетолог Парецкая

В этом рецепте «Доктор Питер» совместно с экспертом — диетологом Еленой Парецкой — подробно разберет все этапы приготовления, рассмотрит полезные свойства и возможные противопоказания, а также обсудит вариации для разных вкусов.
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