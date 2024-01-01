Вредоносное ПО распространялось через мод Downfall для Slay the Spire в Steam и крало пол...

Вредоносное ПО распространялось через мод Downfall для Slay the Spire в Steam и крало пользовательские данные и паролиПару дней назад злоумышленники получили доступ к учетной записи Steam разработчика дополнения Downfall и скомпрометировали загрузки игр с помощью вредоносного ПО под названием Epsilon Information Stealer.
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