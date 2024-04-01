Интересная жизнь с Vera Star Продолжается расследование теракта в "Крокус Сити Холле" и спустя 9 дней, появляются поистине фантастические версии, причем озвученные не где-то на просторах интернета, а в эфире одного из федеральных телеканалов.
"Чипы в мозгу террористов, допросы сотрудников МЧС, новые задержания": Неожиданный поворот в деле "Крокуса"
Комментарии
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Михалыч
Все самое лучшее из советского либеральная ( читай анархическая) власть выбросила. Помню в конце 70-ых я организовывал обеспечение на земле воздушного парада в Тушино. От меня требовалась требовалась в том числе и организация безопасности зрителей. Было подключено много милиционеров и медицинских работников, отработаны пути выхода с территории аэродрома. Аналогичные меры всегда сопровождали все массовые мероприятия в районе.
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23 мин.
Natalija Osminina
Да совсем не так давно на каждый большой концерт приглашалась Росгвардия за счет организаторов, которая контролировала вход и каждую лестницу.
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21 мин.
Людмила Ишутинова
Зачем строить такие душегубки из которых невозможно выбраться??? Каждый советский кинотеатр имел не одну дверь из зала прямо на улицу. Почему сейчас не учитывают ЧП??
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3 мин.
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