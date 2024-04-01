"Чипы в мозгу террористов, допросы сотрудников МЧС, новые задержания": Неожиданный поворот в деле "Крокуса"

Михалыч Все самое лучшее из советского либеральная ( читай анархическая) власть выбросила. Помню в конце 70-ых я организовывал обеспечение на земле воздушного парада в Тушино. От меня требовалась требовалась в том числе и организация безопасности зрителей. Было подключено много милиционеров и медицинских работников, отработаны пути выхода с территории аэродрома. Аналогичные меры всегда сопровождали все массовые мероприятия в районе.

Natalija Osminina Да совсем не так давно на каждый большой концерт приглашалась Росгвардия за счет организаторов, которая контролировала вход и каждую лестницу.