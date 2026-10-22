EURUSD futures fail under 1.1285 and lose this week's value Euro FX Futures CME_DL:6E1! AKORDERFLOW2 Data: CME Euro FX futures (6E), 5-minute bars with real exchange volume, 0.
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