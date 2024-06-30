В Калуге опрокинулся грузовик

Накануне, 29 июня, в шестом часу вечера на Чистопрудной улице в деревне Чижовка, входящей в городскую черту Калуги, произошло ДТПНакануне, 29 июня, в шестом часу вечера на Чистопрудной улице в деревне Чижовка, входящей в городскую черту Калуги, произошло ДТП.