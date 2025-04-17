Вадим Романов будет руководить «Спартаком» в матче с «Акроном». Станкович и Сакич пропустят игру из‑за дисквалификаций

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Главный тренер красно-белых Деян Станкович и его ассистент Ненад Сакич пропустят игру с тольяттинским клубом из‑за дисквалификаций – у Станковича перебор желтых карточек, а Сакич был удален в предыдущем матче РПЛ – с махачкалинским «Динамо» (1:2).