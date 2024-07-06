Экс-судья Грефе считает, что Кукурелья специально выставил руку в матче с Германией, поэтому нужно было назначить пенальти

Главный судья матча между сборными Испании и Германии (2:1) в 1/4 финала Евро-2024 Энтони Тэйлор не назначил пенальти в эпизоде с попаданием мяча в руку защитнику Марку Кукурелье после удара хавбека Джамала Мусиалы.