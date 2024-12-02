Суд вынес приговор по делу о мошенничестве экс-помощника доктора Курпатова

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего помощника доктора Андрея Курпатова - Алексея Иевского - к шести годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и краже, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.
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