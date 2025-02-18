Что происходит с ценами на красную икру? Сколько стоит аренда жилья в столице? О чём спорят маркетплейсы и магазины техники?

ДЕТСКИЕ КРЕСЛА В ТАКСИТакси для семей с детьми станут доступнее. В Госдуме сейчас рассматривают новый законопроект, благодаря которому половина машин будет оборудована детскими креслами, а увеличение стоимости на такой тариф минимальным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии