К вопросу о плохом советском качестве. Почему наши «хрущевкам» уже по 60 с лишним лет, а они всё не валятся?

Какие "хрущёвки" ? Что за бред ? Это "брежневки". Хрущёва 50 лет назад давно не было.

Aнатолий Райков

А вам известно,,что в нашем городе и бараки до сих пор живы.А что строили пленные фрицы,так там кирпич не пробиваем.Так я же до сих пор живу в Хрущёвке,в двушке на 4-м этаже.Вы про свой город лучше расскажите.Строят и новое,но почему то бросают,на не завершённом этапе.Уже много домов в нашем городе брошены.