Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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К вопросу о плохом советском качестве. Почему наши «хрущевкам» уже по 60 с лишним лет, а они всё не валятся?

К вопросу о плохом советском качестве. Почему наши «хрущевкам» уже по 60 с лишним лет, а они всё не валятся?

В статье рассказывается о том, почему многоэтажные «хрущевки» изначально были рассчитаны всего на 25-30 лет эксплуатации, а они до сих пор остаются прочными и комфортными уже третий срок отведенной им гарантии? Старая советская "хрущевка".

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Комментарии
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Империалист циничный
Какие &quot;хрущёвки&quot; ? Что за бред ? Это &quot;брежневки&quot;. Хрущёва 50 лет назад давно не было.
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6 час.
Aнатолий Райков
А вам известно,,что в нашем городе и бараки до сих пор живы.А что строили пленные фрицы,так там кирпич не пробиваем.Так я же до сих пор живу в Хрущёвке,в двушке на 4-м этаже.Вы про свой город лучше расскажите.Строят и новое,но почему то бросают,на не завершённом этапе.Уже много домов в нашем городе брошены.
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6 час.
Aнатолий Райков
Три здания бросили и строят новое.
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6 час.

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