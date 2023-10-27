Пермский санаторий, вошедший в топ-10 России, нелегально содержит зоопарк

Пермский курорт «Ключи» обвинили в нарушении законодательства в области обращения с животными. На территории санатория находятся олень, козы и кролики, но лицензии на осуществление зрелищно-развлекательной деятельности, которая позволяет содержать мини-зоопарк, нет.