Пермский санаторий, вошедший в топ-10 России, нелегально содержит зоопарк

Пермский курорт «Ключи» обвинили в нарушении законодательства в области обращения с животными. На территории санатория находятся олень, козы и кролики, но лицензии на осуществление зрелищно-развлекательной деятельности, которая позволяет содержать мини-зоопарк, нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии