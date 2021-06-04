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Во сколько миллиардов россиянам обошлось закрытие Турции

Во сколько миллиардов россиянам обошлось закрытие Турции

Во сколько миллиардов россиянам обошлось закрытие Турции Маргарита АлексеенкоПо заявлению руководителя Ростуризма Зарины Догузовой стало известно, что примерно один миллион россиян планировали полететь отдыхать в Турцию в апреле-июне текущего года.

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