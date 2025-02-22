Редакция ZAB.RU публикует гороскоп для жителей Забайкальского края на 23 февраля.ОвенВ первой половине дня звезды советуют Овнам укреплять сложившиеся дружеские симпатии, в том числе в своей профессиональной сфере.
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