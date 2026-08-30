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«Я создан не для работы»: как Прохор Шаляпин превратил культ лени в бренд и написал книгу-манифест

«Я создан не для работы»: как Прохор Шаляпин превратил культ лени в бренд и написал книгу-манифест

Фраза Прохора Шаляпина о том, что он рождён «не для работы, а для счастья, любви и удовольствия», облетела соцсети мгновенно и стала одним из самых узнаваемых интернет-мемов.

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