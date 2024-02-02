Ольга Орлова отреагировала на критику своей внешности

Ольга Орлова резко ответила хейтерам: Меня это не так уже задевает, хотя обидно читать, когда начинают троллить внешность Артистка Ольга Орлова в социальных сетях часто рассказывает поклонникам подробности своей личном жизни.
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