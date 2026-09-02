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FiNE NEWS

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В МИД РФ заявили о подготовке НАТО к военному конфликту с Россией

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что, по его мнению, Североатлантический альянс готовится к возможному военному конфликту с Россией.

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