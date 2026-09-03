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Царьград

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Минобороны России: ПВО сбили 998 дронов и 3 ракеты HIMARS

Минобороны России: ПВО сбили 998 дронов и 3 ракеты HIMARS

Минобороны России сообщило, что силы ПВО за сутки успешно уничтожили 998 беспилотников, три реактивных снаряда HIMARS и две управляемые авиационные бомбы ВСУ.

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