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Континенты на карта мира приобретут новые очертания

Континенты на карта мира приобретут новые очертания

Организация Объединенных Наций проголосовала за принятие резолюции, согласно которой мир должен официально отказаться от традиционной проекции Меркатора в пользу более точной проекции, учитывающей размеры Африки, сообщает 5 сентября газета The Guardian.

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