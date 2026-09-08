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Рейтинг городов по древесному покрову на уровне глаз

Рейтинг городов по древесному покрову на уровне глаз

Рейтинг городов по древесному покрову на уровне глаз / © Visual Capitalist В этом рейтинге использованы данные Treepedia — проекта, разработанного лабораторией MIT Senseable City Lab совместно со Всемирным экономическим форумом.

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