Рейтинг городов по древесному покрову на уровне глаз / © Visual Capitalist В этом рейтинге использованы данные Treepedia — проекта, разработанного лабораторией MIT Senseable City Lab совместно со Всемирным экономическим форумом.
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