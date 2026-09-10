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Задания от незнакомца и легкие деньги: как защитить своего ребенка от мошенников и террористов

Задания от незнакомца и легкие деньги: как защитить своего ребенка от мошенников и террористов

Незнакомец прислал мальчику ссылку и сообщение: "Поучаствуй в конкурсе – с денежным вознаграждением! – лучшее фото моего города".

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