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Всё о женщинах

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Российские ученые подтвердили, что пресноводный лосось безопаснее морского

Российские ученые подтвердили, что пресноводный лосось безопаснее морского

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины установили, что радужная форель, выращенная в пресноводных водоемах, меньше подвержена инфекционным заболеваниям, чем атлантический лосось из морских хозяйств.

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