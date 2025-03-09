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Ивановские новости

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Жителям Ивановского региона назвали даты последних звонков и выпускных

Жителям Ивановского региона назвали даты последних звонков и выпускных

При проведении торжественных школьных выпускных будут предусмотрены церемония поднятия флага и исполнение гимна Российской Федерации, чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, выступления родителей, в том числе награжденных государственными наградами, и участников специальной военной операции.

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