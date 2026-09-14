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Cocoa Prices Fall Back After Earlier Gains!

Cocoa Prices Fall Back After Earlier Gains!

Cocoa Prices Fall Back After Earlier Gains! Futures contract on Cocoa RUS:CC1! KalaGhazi Cocoa prices traded lower on Friday, pulling back after demonstrating strength earlier in the week.

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