❗️Крым: ПВО работает на 95%, уничтожая 70+ дронов, наземных операций не ожидается, за свет выплатят компенсации, а бензин возвращается на заправки❗️ Заявления Сергея Аксёнова в эфире телеканала «Крым 24».
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