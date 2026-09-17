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test mazurok

2 подписчика

❗️Крым: ПВО работает на 95%, уничтожая 70+ дронов, наземных операций не ожидается, за свет выплатят компенсации, а бензин возвращается на заправки❗️ Заявления Сергея Аксёнова в эфире телеканала «Крым 24».

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