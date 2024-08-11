♟В Центре по работе с детьми и молодёжью стартовал командный турнир по шахматам, посвящённый Дню физкультурника.
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♟В Центре по работе с детьми и молодёжью стартовал командный турнир по шахматам, посвящённый Дню физкультурника.