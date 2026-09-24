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Burberry весна-лето 2027: Дэниел Ли разрешил британской классике быть несовершенной

«Мне нравится, когда вещи не выглядят идеальными. Мне нравится, когда они кажутся крутыми и молодыми», — сказал Дэниел Ли после  показа Burberry.

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