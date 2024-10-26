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Рогов: ВС РФ вошли в село Шахтерское на Времевском направлении

Рогов: ВС РФ вошли в село Шахтерское на Времевском направлении

Вооруженные силы России вошли в село Шахтерское на Времевском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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