Рогов: ВС РФ вошли в село Шахтерское на Времевском направлении

Вооруженные силы России вошли в село Шахтерское на Времевском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.