В МВД России назвали две схемы мошенников, которые похищают денежные средства через «Госуслуги». Об этом 9 января рассказали в пресс-службе ведомства.
В МВД рассказали о двух схемах действий мошенников через «Госуслуги»
Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Во всей этой схеме прослеживается целая цепочка связей- оператор связи- база данных с номерами- знание мошенников по системе доступа на "Госуслуги"- неумение( или нежелание ) государства защищать "Госуслуги" если так безбоязненно действуют мошенники!!! Возникает законный вопрос- А кто же в этой цепи главный мошенник???? Так как юридический бардак полный в этой цепи!!! Так как ни один мошенник так и не валит бесплатно лес в Магадане! Значит кому то в России это очень выгодно! А кому ?Почему то государство не торопиться ответить пострадавшему населению!!!
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9 час.
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