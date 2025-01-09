В МВД рассказали о двух схемах действий мошенников через «Госуслуги»

АЖ

Александр Жигилий

Во всей этой схеме прослеживается целая цепочка связей- оператор связи- база данных с номерами- знание мошенников по системе доступа на "Госуслуги"- неумение( или нежелание ) государства защищать "Госуслуги" если так безбоязненно действуют мошенники!!! Возникает законный вопрос- А кто же в этой цепи главный мошенник???? Так как юридический бардак полный в этой цепи!!! Так как ни один мошенник так и не валит бесплатно лес в Магадане! Значит кому то в России это очень выгодно! А кому ?Почему то государство не торопиться ответить пострадавшему населению!!!