ЕС и Украина готовятся к космической войне с Россией

Евросоюз намерен развивать свой космический потенциал, в частности защищенную спутниковую связь. Об этом в эфире видеоблога «Европейской правды» заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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