Трамп подтвердил вмешательство США в политику Китая

Президент США Дональд Трамп признал усилия Вашингтона по воздействию на политику Китая. В своей речи 16 июля он заявил о попытках вмешательства КНР в американские выборы, что вызвало резкое опровержение со стороны представителя МИД Китая.
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