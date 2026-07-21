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Царьград

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Трамп подтвердил вмешательство США в политику Китая

Трамп подтвердил вмешательство США в политику Китая

Президент США Дональд Трамп признал усилия Вашингтона по воздействию на политику Китая. В своей речи 16 июля он заявил о попытках вмешательства КНР в американские выборы, что вызвало резкое опровержение со стороны представителя МИД Китая.

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