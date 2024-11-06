Как подготовиться к ретроградному Меркурию в ноябре 2024 года: Полный гид для спокойствия Ирэн ОрлонскаяРетроградный Меркурий, который начнётся 26 ноября и продлится до 15 декабря 2024 года, может стать источником различных проблем, таких как технические сбои, недоразумения и задержки в делах.