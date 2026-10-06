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Регионы России

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Возбуждено уголовное дело по факту ударов ВСУ беспилотниками по гражданским объектам в Московской области и ДНР

Возбуждено уголовное дело по факту ударов ВСУ беспилотниками по гражданским объектам в Московской области и ДНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после массированных атак украинских беспилотников на гражданские объекты в Московской области и Донецкой Народной Республике.

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