Xiaomi 16 обещает невероятную автономность – слухи раскрыли детали перед осенни...

Xiaomi 16 обещает невероятную автономность – слухи раскрыли детали перед осенним анонсомКитайские инсайдеры вновь взбудоражили фанатов Xiaomi – по слухам, грядущий Xiaomi 16 получит просто гигантский аккумулятор на 7000 мАч! Это серьезный апгрейд по сравнению с 5240 мАч у текущей модели.