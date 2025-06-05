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Xiaomi 16 обещает невероятную автономность – слухи раскрыли детали перед осенни...

Xiaomi 16 обещает невероятную автономность – слухи раскрыли детали перед осенни...

Xiaomi 16 обещает невероятную автономность – слухи раскрыли детали перед осенним анонсомКитайские инсайдеры вновь взбудоражили фанатов Xiaomi – по слухам, грядущий Xiaomi 16 получит просто гигантский аккумулятор на 7000 мАч! Это серьезный апгрейд по сравнению с 5240 мАч у текущей модели.

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