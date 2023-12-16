РЕН ТВ расскажет, остается ли президент США один в туалете

REUTERS/Kevin Lamarque Секретная служба США – федеральное агентство, спецслужба, состоящая в структуре Министерства внутренней безопасности США, основными задачами которой являются охрана и обеспечение безопасности президента и вице-президента Штатов, членов их семей и их резиденций.
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