«По Житомирскую и Винницкую области. Включительно!»

Для Нас это СВО - наведения порядка в помешавшейся на национализме как бы суверенной стране. А плохой сосед уже хуже настоящего врага. Главное выполнить поставленные цели и определенные задачи на всей юго-западной территории.

Алексей Сафронов

При всём моём уважении к Ростиславу Ищенко, и даже будет плюсом, что по его версии Винницкая область к освобождению "включительно", но оставлять остальную часть руины под бандеровцами никак нельзя! В противном случае эта гнусь опять произрастает на благодатной почве, если её не уничтожить в 0...