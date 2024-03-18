Театр абсурда
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Театр абсурда

8 733 подписчика

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Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Ну вот, не братья, « ответочка» не заставила себя долго ждать. То ли еще будет?!А теперь понеслас...
  • Александр
    Я конечно понимаю(как человек с трудом) политиков но выборы закончились и выбирали Мы для Себя и какое дело америкоса..."Подмочили тpусик...
  • АндрейБорков
    А теперь понеслас...

«По Житомирскую и Винницкую области. Включительно!»

«По Житомирскую и Винницкую области. Включительно!»

Президент России Владимир Путин говорит о готовности к переговорам — но намерений как-то форсировать развитие спецоперации не выказывает.

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Комментарии
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W
Walery
Для Нас это СВО - наведения порядка в помешавшейся на национализме как бы суверенной стране. А плохой сосед уже хуже настоящего врага. Главное выполнить поставленные цели и  определенные задачи на всей юго-западной территории.
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21 час.
Алексей Сафронов
При всём моём уважении к Ростиславу Ищенко, и даже будет плюсом, что по его версии Винницкая область к освобождению &quot;включительно&quot;, но оставлять остальную часть руины под бандеровцами никак нельзя! В противном случае эта гнусь опять произрастает на благодатной почве, если её не уничтожить в 0...
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13 час.

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