Нежность и элегантность: цвет сезона — butter yellow, как его стилизовать

Фото: Соцсети Butter yellow — или сливочный желтый — главный фаворит весны. Это не канарейка, не лимон, и точно не неоновый флюор: этот оттенок — как теплое утреннее солнце, как растаявшее масло на свежем тосте, как нежность, которую хочется носить.