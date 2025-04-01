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Нежность и элегантность: цвет сезона — butter yellow, как его стилизовать

Нежность и элегантность: цвет сезона — butter yellow, как его стилизовать

Фото: Соцсети Butter yellow — или сливочный желтый — главный фаворит весны. Это не канарейка, не лимон, и точно не неоновый флюор: этот оттенок — как теплое утреннее солнце, как растаявшее масло на свежем тосте, как нежность, которую хочется носить.

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