Орлов: «Десять лет назад никто бы не подумал, что Овечкин будет так близко к рекорду»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов после победы над «Вашингтоном» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ высказался о погоне форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.
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