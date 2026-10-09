Jets' Breece Hall, Adonai Mitchell ruled out for Browns game

New York Jets running back Breece Hall and wide receiver Adonai Mitchell are ruled out for Week 5, coach Aaron Glenn told reporters Friday.
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