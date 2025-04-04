Орловская власть объяснила алгоритм действий на ЕГЭ при ракетной опасности

В Орловской области разработан механизм действий на экзаменах в случае ракетной опасности. Он касается не только учащихся, но и работников пункта приёма экзамена (ППЭ), организаторов и членов государственной экзаменационной комиссии Орловской области.
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