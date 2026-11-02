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Мы из Советского Союза

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Самые необычные подводные лодки Советского Союза

Самые необычные подводные лодки Советского Союза

За десятилетия существования советской власти в стране были построены десятки разнообразных подводных лодок.

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