Самые необычные подводные лодки Советского Союза

За десятилетия существования советской власти в стране были построены десятки разнообразных подводных лодок.
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