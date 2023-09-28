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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани отключили холодную воду на 12 улицах

В Рязани отключили холодную воду на 12 улицах

С 9:00 до 13:00 ресурса не будет по следующим адресам: Касимовское шоссе д. 27, 29 корп.1, 25/1, 25/2, 27а С 09:00 до 18:00 холодной воды не будет по улице Мервинской в домах №№ 30, 3743а,45, 47, 47а, 49, 53, 55, 57, 59 (частный сектор), 31, 51.

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