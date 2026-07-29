С наркетом не захотели встречаться

Нетаньяху не проявил интерес к диалогу с Зеленским в Вашингтоне, — HaaretzОфис Зеленского связывался с канцелярией Нетаньяху, чтобы организовать встречу в Вашингтоне, но израильская сторона так и не ответила.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии