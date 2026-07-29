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С наркетом не захотели встречаться

С наркетом не захотели встречаться

Нетаньяху не проявил интерес к диалогу с Зеленским в Вашингтоне, — HaaretzОфис Зеленского связывался с канцелярией Нетаньяху, чтобы организовать встречу в Вашингтоне, но израильская сторона так и не ответила.

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